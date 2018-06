Esporte Lewandowski marca dois e Polônia goleia Lituânia antes de viagem para Rússia A partida contou com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR)

A Polônia venceu a Lituânia por 4 a 0 nesta terça-feira (12), em Varsóvia, no último amistoso da seleção antes do embarque para a Rússia e a estreia na Copa do Mundo. Sem oferecer resistência, o adversário foi presa fácil para a equipe do artilheiro Robert Lewandowski, que marcou dois gols na partida. O centroavante abriu o placar aos 19 minutos de partida, com ch...