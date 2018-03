Lewandowski faz três, Bayern goleia Hamburgo e encaminha hexa do Alemão

O Bayern de Munique continua passeando em campo, na contagem regressiva para o hexa consecutivo do Campeonato Alemão, o 28º da sua história. Neste sábado, o time não tomou conhecimento do Hamburgo, goleou por 6 a 0, em casa, e manteve os 20 pontos de vantagem na ponta da tabela, após 26 jogos disputados.

Restam oito rodadas para o término da competição e o Bayern pode garantir a taça já na próxima rodada. Para isso, precisará vencer o RB Leipzig, no domingo, dia 18, fora de casa, e torcer para que o Schalke 04, o segundo colocado, não derrote o Wolfsburg, também fora de casa, um dia antes.

O destaque da goleada deste sábado foi Lewandowski, que marcou três vezes e chegou a 25 gols na competição. Ribery fez outros dois e Robben completou o placar. O Hamburgo, penúltimo colocado com 18 pontos, nada pôde fazer.

Em campo, a diferença técnica era gritante. O time de Munique tocava a bola como queria, com tranquilidade, como se estivesse em um jogo amistoso. Ribery abriu o placar aos 8, Lewandowski ampliou três minutos mais tarde e depois fez mais outro, aos 19. Ou seja, a fatura estava definida antes do primeiro quarto de partida.

Na etapa final, o Bayern seguia com a posse de bola e, sem forçar, encontrou mais três gols. Robben fez o quarto e Ribery, o quinto. Lewandowski ainda desperdiçou um pênalti a cinco minutos do fim. Depois, se redimiu, cobrou outra penalidade a aos 44 e marcou seu terceiro gol na partida.

OUTROS RESULTADOS - Também neste sábado, o Hoffenheim passou com tranquilidade pelo Wolfsburg por 3 a 0, em casa. O resultado levou o time anfitrião aos 38 pontos, em sétimo lugar, a um de entrar para a zona de classificação da Liga Europa. O adversário é o 15º colocado, com 25 pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Augsburg derrotou o Hannover por 3 a 1 fora de casa. O resultado levou o time visitante para o oitavo lugar, com 35 pontos. Os anfitriões estão em 12º, com 32. O Hertha Berlin, em casa, ficou no empate sem gols com o Freiburg e estacionou na 11ª colocação com 32 pontos. O adversário é o 13º, com 30.