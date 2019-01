Esporte Levir elogia Elias e escala volante para o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Levir Culpi foi diplomático ao comentar a situação do volante Elias, que pediu para ser negociado pelo Atlético-MG. Nesta sexta-feira, a dois dias do clássico contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, o treinador elogiou o profissionalismo do jogador e garantiu a escalação do meio-campista na partida. "Não vai se...