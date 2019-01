Esporte Levante apresenta denúncia e Barcelona pode ser desclassificado da Copa do Rei Acusação é de possível escalação irregular de um jogador do clube catalão

A classificação do Barcelona às quartas de final da Copa do Rei está sob risco. Nesta sexta-feira, o Levante apresentou uma denúncia à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) contra o clube catalão por conta de uma possível escalação irregular do zagueiro Chumi. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador teria que cumprir suspensão automática ...