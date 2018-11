Esporte Levantamento mostra que futebol concentra 90% dos casos de discriminação no esporte Relatório mostra que 69 atletas foram alvo de discriminação racial, LGBTIfobia, machismo e xenofobia em 2017

Em estádios e quadras de todo o país, ao menos 69 profissionais da cadeia esportiva foram alvo de discriminação racial, LGBTIfobia, machismo e xenofobia em 2017. Também no ano passado, oito atletas brasileiros passaram por algum tipo de hostilidade ao participar de competições no exterior. Estes dados constam do Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol, fruto ...