Esporte Lesionados, Renato Augusto e Douglas Costa ficarão fora de amistoso do Brasil Douglas tem uma lesão na coxa esquerda e este período de reabilitação causou apreensão

O que já se sabia foi confirmado nesta sexta-feira pela comissão técnica da seleção brasileira: Renato Augusto e Douglas Costa estão fora do amistoso deste domingo, contra a Croácia, às 11 horas (de Brasília), em Liverpool. O meio-campista, aliás, ficará no CT do Tottenham, em Londres, fazendo fisioterapia no processo de recuperação das dores no joelho direito que o i...