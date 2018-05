Esporte Lesionado, Renato Augusto é descartado de treinos e vira novo problema de Tite Jogador sentiu dores no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira

O meia Renato Augusto é mais um problema para o técnico Tite, às vésperas do amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para este domingo (3), às 11 horas (de Brasília), em Liverpool, palco do confronto de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, marcada para começar no dia 14 de junho. Ele sentiu dores no joelho esquerdo durante o treino de quarta-feira e...