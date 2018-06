Esporte Lesionado, Gudmundsson pode desfalcar a Islândia diante da Nigéria Atacante deixou a estreia contra a Argentina sentindo um problema muscular

Uma das sensações da primeira rodada da Copa do Mundo após arrancar um empate por 1 a 1 com a Argentina, a Islândia pode ter uma importante baixa para a segunda partida na Rússia. O atacante Johann Berg Gudmundsson deixou a estreia sentindo um problema muscular e ainda é dúvida para o confronto com a Nigéria, sexta-feira, em Volgogrado. "Johann Berg Gudmundsson teve u...