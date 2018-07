Esporte Lesionado, Cavani faz fisioterapia e volta a desfalcar treino do Uruguai O atacante se machucou no último sábado (30), durante as oitavas de final do Mundial

Com a exceção de Edinson Cavani, o elenco do Uruguai treinou em campo nesta terça-feira, em Nijni Novgorod, onde a seleção vai disputar sua próxima partida na Copa do Mundo. O atacante tem um edema muscular na panturrilha esquerda e faz tratamento para tentar participar do confronto de quartas de final contra a França, às 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, pelas q...