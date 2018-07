Esporte Lesionado, Cavani é desfalque no Uruguai contra a França A equipe que sair vencedora do confronto pode ser a adversária do Brasil em uma das semifinais da Copa do Mundo

Em documento oficial divulgado pela Fifa, Edinson Cavani foi listado como lesionado pelo Uruguai, portanto não vai participar do confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo contra a França, a partir das 11 horas (de Brasília) desta sexta-feira, em Nijni Novgorod. O atacante será substituído por Cristhian Stuani. As escalações das equipes são fornecidas pelas ...