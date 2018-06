Esporte Lesões põem em xeque intensidade de treinos da seleção brasileira para a Copa

A série de lesões na seleção brasileira começa a colocar em xeque uma das principais premissas do técnico Tite: a intensidade dos treinos. O elenco está reunido há 36 dias. Nesse período, Renato Augusto sofreu com dores no joelho, Fred sentiu o tornozelo direito, Danilo teve lesão no quadril e Douglas Costa sentiu a coxa após 39 minutos contra a Costa Rica. Ele havia e...