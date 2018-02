Lesão no joelho tira zagueiro da equipe nos próximos meses

Na segunda temporada no Goiás, o zagueiro Fábio Sanches terá de encarar mais alguns meses fora dos jogos. Isso porque, na vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio Anápolis, na noite de quarta-feira, Fábio Sanches teve lesão séria no ligamento do joelho direito. Na tarde desta quinta-feira, o médico do Goiás, Matheus Machado, explicou o caso do jogador, que dificilmente jogará na temporada. No finalda próxima semana, Fábio Sanches deverá ser submetido a cirurgia.

“O Fábio (Sanches) teve uma entorse de joelho durante a partida. Ele foi submetido a uma ressonância hoje (quinta-feira) e ficou constatada uma lesão ligamentar do cruzado anterior. Neste caso, o tratamento é cirúrgico”, explicou o médico do Goiás, Matheus Machado. Segundo ele, a previsão para a recuperação é de sete a nove meses. Com a contusão de Fábio Sanches, o zagueiro Guilherme, que disputou a Copa SP de Juniores, será integrado aos treinos do elenco profissional. Guilherme tem 19 anos. A diretoria deverá ir ao mercado para buscar mais um jogador da posição.

No Estadual Fábio Sanches estava disputando o segundo jogo e teve a entorse ainda no primeiro tempo. Ano passado, o zagueiro passou por dois processos de recuperação: de um problema no púbis e, na outra vez, no ombro.