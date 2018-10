Esporte Lesão afasta Mineirinho do Circuito Mundial de Surfe por seis meses Estimativa dos médicos é de que o surfista brasileiro só volte a competir em abril de 2019

O surfista brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, vai ficar de fora da última etapa da temporada do Circuito Mundial, em Pipeline, no Havaí, e pode perder também a primeira disputa de 2019. A ausência, estimada em seis meses, se deve a uma lesão no joelho direito sofrida logo no início da etapa de Peniche, em Portugal, na semana passada. Segundo divulgou o próp...