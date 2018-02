Lesão é detectada e volante Fagner para por um mês

O técnico Hemerson Maria recebeu uma notícia pouco animadora na manhã deste sábado. O volante Fagner foi submetido a um exame de imagem e nele foi detectada uma lesão de segundo grau no músculo da coxa e o jogador deve desfalcar o Vila Nova, no mínimo, por um mês.

Fagner sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda durante o 2º tempo da partida contra a Anapolina, na última quinta-feira, e não conseguiu terminar o jogo deixando o Vila Nova com um homem a menos em campo, pois o treinador já havia processado as três alterações.

O volante colorado disputou sete jogos pelo Tigre nesta temporada e é considerado titular absoluto. Fagner sofreu com uma séria lesão no ano passado que o tirou de combate em boa parte da temporada. A previsão de retorno do volante, desta vez, é entre 30 e 45 dias.

O Vila Nova volta a campo neste domingo, às 17 horas, contra o Rio Verde, no Serra Dourada. O Tigre lidera o Grupo B do Campeonato Goiano com 16 pontos.