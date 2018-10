Esporte Leonardo confirma acordo por Paquetá, mas diz que Milan só vai anunciá-lo em 2019 Dirigente do clube italiano confirma início de negociações, mas ressalta que o jovem brasileiro ainda é jogador do Flamengo e que tem jogos importantes para participar ainda com a camisa rubro-negra

Diretor esportivo do Milan, o brasileiro Leonardo confirmou nesta quinta-feira (11) que o clube obteve um princípio de acordo com o Flamengo para a contratação de Lucas Paquetá. O dirigente, porém, ressaltou que o time italiano só poderá contar com o meio-campista a partir de 2019, após a abertura da próxima janela de transferências do futebol europeu. "Temos um aco...