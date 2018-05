Esporte Lema é o ‘faça você mesmo’

Uma particularidade das equipes de hóquei no Brasil é utilizar o lema “faça você mesmo” em tudo que envolve o esporte. A situação não é diferente com o Goiás Hockey Team, que, além bancar suas viagens e inscrições nos campeonatos com recursos próprios, precisam colocar a mão na massa para deixar tudo organizado no local de treinos e de competições, quando são realizadas ...