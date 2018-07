Esporte Lei do ex ataca na volta do Brasileirão, e São Paulo bate líder Flamengo Éverton marca gol da vitória do tricolor, que encosta no líder

Na volta do Brasileirão após a parada de um mês para a realização da Copa do Mundo, Flamengo e São Paulo fizeram um duelo equilibrado no Maracanã na noite desta quarta-feira. Mas foram os visitantes que levaram a melhor, pelo placar de 1 a 0. O jogo foi decidido por Everton, hoje atleta do tricolor paulista, mas que até pouco tempo estava do outro lado. Sob fortes vaia...