Esporte Lebron marca 35 pontos, ofusca jovens do Celtics e leva Cavaliers à final da NBA O resultado garante o Cleveland pelo quarto ano consecutivo na decisão da NBA

Lebron James marcou 35 pontos, pegou 15 rebotes, deu nove assistências e levou o Cleveland Cavaliers para a final da NBA. O veterano de 33 anos demonstrou na noite deste domingo que a experiência faz a diferença nos momentos decisivos e comandou a vitória do seu time sobre os jovens do Boston Celtics pelo placar de 87 a 79, fora de casa, no sétimo jogo da série da decisão d...