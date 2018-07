Esporte LeBron James deixa Cavaliers e assina contrato com o Los Angeles Lakers Período de contrato fechado com o jogador é de quatro anos e no valor de R$ 596 milhões

LeBron James tem uma nova casa na NBA. Neste domingo (1º), o astro do basquete acertou um contrato por quatro temporadas, no valor de US$ 154 milhões (quase R$ 596 milhões), com o Los Angeles Lakers. O anúncio foi feito através das redes sociais do Klutch Sports Group, agência de marketing esportivo de seu empresário, Rich Paul. Com isso, LeBron James deixa o Cle...