Esporte Leão dá salto no Estádio Antônio Accioly Líder, Fortaleza aproveita falhas do Atlético, vence em Goiânia e confirma vaga na Série A

O Atlético tinha um desafio enorme pela frente para colar no grupo de acesso à Série A. No entanto, o time rubro-negro não esteve em sua melhor tarde e sucumbiu diante do Fortaleza ao ser derrotado por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão viu o time cearense fazer festa em terreiro alheio para comemorar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. ...