Lateral Renato, especulado no Goiás, é anunciado pelo Ceará

O lateral direito Renato, ex-Fluminense, era um dos reforços que a diretoria do Goiás já estava contando para 2018. Ambos os lados já estavam acertados verbalmente por meio de um intermediário e esperavam apenas a assinatura de contrato. Mas, no início da tarde deste sábado (9), o Ceará anunciou o jogador como reforço para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol esmeraldino, Túlio Lustosa, lamentou a situação, já que o jogador era visto positivamente por toda a comissão, e revelou que já trabalha em cima de outros nomes. "Lamentamos porque era um jogador que tinha aprovação de todos, se encaixava no orçamento mais baixo que queríamos, mas temos outros nomes em mente até superiores ao do Renato". afirmou.

Pode não ter dado certo com Renato, mas ao que tudo indica o volante João Afonso é mais um reforço para o meio de campo esmeraldino. O jogador tem 22 anos e defendeu o Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro, atuou em 43 jogos e marcou um gol.

João Afonso teve sua base feita no Internacional e jogou também por Chapecoense e Criciúma. O jogador é o quarto reforço da equipe, que até o momento oficializou apenas o goleiro Marcos, ex-Atlético e que chega com contrato de três anos, e o zagueiro Eduardo Brock, que vem do Paraná com contrato até o fim de 2018. Além deles, verbalmente a diretoria também já acertou com o meia Thomás, do Sport.