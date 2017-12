Lateral quer fazer história com a camisa do Atlético

O lateral-direito Jonathan chegou ao Atlético em 2016, mas foi apenas nessa temporada que o jogador conseguiu se firmar na equipe titular do Dragão, tanto que conseguiu renovar o contrato até o final de 2018. No seu primeiro ano na equipe, o jogador disputou apenas duas partidas, porém nesse ano, ele realizou 27 partidas e foi titular em 19.

Natural de Brasília, o jogador foi formado na equipe do Brasiliense e antes de chegar ao time campineiro estava no Água Santa/SP. O lateral chegou ao clube desconhecido, porém durante a Série A conseguiu aproveitar as oportunidades e se transformou em titular indiscutível na posição.

"Individualmente foi um ano muito bom para mim. Agradeço muito o Atlético por ter me dado essa oportunidade, vim de um clube pequeno do interior de São Paulo e tive a chance de jogar em uma equipe do tamanho do Atlético, e acredito que ano que vem tenho só a crescer e espero poder fazer história nesse clube", frisou o lateral.

Até o momento, Jonathan é o único lateral-direito no elenco atleticano, mas Adson Batista corre para contratar outro jogador para a posição. Já para a esquerda, o Dragão tem Bruno Santos e está negociando com Cristiano Leite.