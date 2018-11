Esporte Lateral negocia para ficar no Atlético

Um dos jogadores com mais tempo no Atlético, Jonathan negocia renovação do vínculo contratual para 2019. Ele chegou ao clube em 2016, durante Série B, jogou só uma vez naquele ano e continuou em 2017 e 2018. Agora, negocia continuidade e acredita que esteja perto do acerto. “Já está em processo de negociação e está bem encaminhado (acerto). O clube me abriu portas,...