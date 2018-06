Esporte Lateral Helder espera um jogo aberto diante do Atlético Com 15 pontos e na 8ª colocação, o Vila Nova enfrenta o Dragão neste sábado (16), às 18h30, no estádio Serra Dourada

Após a lesão de Gastón, Helder ganhou a vaga na lateral esquerda do Vila Nova e diante do Atlético, neste sábado (16), o jogador irá para a sua terceira partida com a camisa colorada. Com o Tigrão precisando da vitória, já que não vence há 6 rodadas, o jogador acredita em um jogo aberto, com os dois times buscando o gol. "É um jogo diferente por se tratar de dua...