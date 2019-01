Esporte Lateral esquerdo do Vila Nova usa derrota no clássico como motivação Para uruguaio Gastón Filgueira, revés diante do Goiás serve para o Tigre entrar mais ligado contra o Crac, na reinauguração do Onésio Brasileiro Alvarenga

Se o Vila Nova começou o Campeonato Goiano empolgado com a vitória sobre a Aparecidense e a estreia de Danilo, atualmente já vive um momento de pressão e desconfiança. Após empate com a Anapolina e derrota para o Goiás no clássico, o Tigre encara o Crac nesta quinta-feira (31), na volta do time ao estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para o lateral esquerdo Gastón...