Lateral esquerdo do Santos festeja maior liberdade para atacar com Sampaoli

O lateral esquerdo Orinho é um dos jogadores mais animados do elenco do Santos com a presença do técnico argentino Jorge Sampaoli. "Ele gosta que o time tenha a posse de bola, mas também dá muita liberdade para que a gente busque as jogadas no ataque", afirmou o jogador de 23 anos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira no CT Rei Pelé, em Santos. O jogador, que pa...