Lateral do Vila Nova bate na trave pelo acesso pela terceira vez

Sem chance de acesso, o Vila Nova ainda mira a 5ª colocação na classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso consiga, não seria nenhuma novidade para o lateral esquerdo Gastón. O uruguaio bateu na trave nas duas últimas vezes que disputa a competição nacional.

Antes de desembarcar no Onésio Brasileiro Alvarenga, Gastón teve uma rápida passagem pelo Fortaleza. No entanto, a presença marcante do lateral esquerdo foi pelo Náutico. Com a camisa do Timbu, Gastón disputou duas edições completas da Série B: 2015 e 2016. A colocação final nas duas temporadas foi o 5º lugar.

Em 2015, o Náutico de Gastón não subiu por apenas 2 pontos. No ano passado, a diferença foi um pouco maior: 3 pontos. Com o Vila Nova, a diferença pode terminar novamente em 2 pontos, desde que o Tigre vença o Londrina e o Paraná seja derrotado.

"É o meu terceiro ano batendo na trave, no Náutico foram dois anos seguidos e por isso fica um gosto amargo", explicou Gastón, que espera poder tentar o acesso novamente pelo Vila Nova em 2018. O contrato entre o Tigre e o lateral uruguaio se encerra ao fim da temporada, mas as duas partes conversam por uma renovação.