Lateral celebra boa estreia

A parceria entre Aparecidense e Goiás fez com que o lateral direito do Camaleão, Everton Pereira, ganhasse uma chance no Camaleão. A estreia do goianiense de 22 anos na atual temporada aconteceu justamente na terça-feira, quando o time de Aparecida de Goiânia eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, após vitória por 2 a 1.A estreia de Everton em 2018 foi com o pé direito....