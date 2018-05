Esporte Lasmar garante que resultados dos exames de Neymar 'foram os melhores possíveis' Os resultados dos exames do atacante saíram neste sábado (12)

Depois de Neymar realizar novos exames de imagem nesse sábado (12), em Paris, e ser liberado para as atividades de campo, o médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Lasmar, avaliou com otimismo a situação do astro do Paris Saint-Germain. Para ele, os resultados foram os "melhores possíveis". O exame foi realizado nas dependências do PSG, também...