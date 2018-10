Esporte Larghi recusa cargo de auxiliar, opta por deixar o Atlético-MG e busca novo clube Treinador pretende continua sua carreira em outra equipe a partir de 2019

Thiago Larghi não faz mais parte do quadro de funcionários do Atlético-MG. No início da noite de quarta-feira (17), após comandar um treinamento na Cidade do Galo, o técnico foi informado pela diretoria que estava saindo do cargo e que, se quisesse, voltaria a ser auxiliar do clube. Não aceitou a proposta e agora pretende seguir a sua carreira como treinador em outro t...