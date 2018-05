Esporte Löw divulga lista preliminar da Alemanha para Copa Quem apareceu na lista do técnico alemão foi o goleiro Neuer, que não atua desde setembro, com uma fratura no pé esquerdo

O técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, anunciou nesta terça-feira (15) uma lista preliminar de convocados para a Copa do Mundo em que incluiu o goleiro Manuel Neuer. A relação não conta com Mario Götze, autor do gol do título mundial em 2014 no Brasil, e possui o atacante Nils Petersen como grande surpresa. Neuer, que não joga desde setembro por causa de um...