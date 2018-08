Esporte Líderes tentam sustentar posições e abrir vantagem

A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano chega nesta quarta-feira à 7ª rodada e a competição já começa a dar demonstrações das equipes que vão brigar pelas quatro vagas à elite. No Estádio Durval Ferreira Franco, em Ipameri, às 15h30, o duelo será entre opostos, enquanto o Novo Horizonte é líder da competição, com 14 pontos, e permanece invicto, o América amarga a lanter...