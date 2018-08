Esporte Líder no surfe, Filipe Toledo avança na etapa do Taiti; Medina também passa Gabriel Medina bate Wiggolly Dantas e se classifica; outros dois brasileirão também passam para a próxima fase

O Brasil teve um bom desempenho no primeiro dia de disputas da etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe. Nas ondas de Teahupoo, famosas pela grande quantidade de tubos, quatro representantes do País venceram as suas baterias de estreia nesta segunda-feira. Entre eles Filipe Toledo, o atual líder da temporada, e Gabriel Medina. Os outros foram Ítalo Ferreira e Adriano d...