Esporte Líder na Inglaterra, Manchester City vence Manchester United por 3 a 1 O time de Guardiola contou com os gols de David Silva, Agüero e Gündogan

O Manchester City bateu o Manchester United por 3 a 1, em casa, e terminou a 12ª rodada do Campeonato Inglês na liderança do torneio. Dominante, o time treinado por Pep Guardiola contou com os gols de David Silva, Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, enquanto Anthony Martial marcou para os visitantes. O time da casa conseguiu impor um ritmo que acuou o rival no primeiro...