Esporte Líder, Hamilton aproveita chuva e abandono de Vettel para vencer na Alemanha O britânico, que no fim da prova resistiu até a ataques de seu colega de Mercedes, Valtteri Bottas, agora tem 188 pontos no campeonato

Em corrida marcada por chuva tardia, Lewis Hamilton venceu o GP da Alemanha, em Hockenheim, e recuperou a liderança do Mundial de Pilotos. O britânico, que no fim da prova resistiu até a ataques de seu colega de Mercedes, Valtteri Bottas, agora tem 188 pontos no campeonato, 17 a mais do que Sebastian Vettel, da Ferrari, que liderava a prova até a 52ª volta, mas saiu d...