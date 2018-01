Líder do Goianão, Rio Verde demite técnico

A primeira queda de técnico do Campeonato Goiano ocorreu após duas rodadas e no clube que é líder da competição. O treinador Jorge Luiz não comanda mais o Rio Verde, que tem 4 pontos e lidera o Grupo A do Estadual - é a melhor campanha em dois jogos. A demissão do técnico ocorreu na noite desta segunda-feira (22).

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Rio Verde, Reino Alves, que afirma que a empresa parceira do clube no departamento de futebol é que optou pela demissão por causa de problemas internos.

Jorge Luiz comandou o Rio Verde na vitória de virada sobre o Anápolis (3 a 2) e no empate com a Aparecidense (0 a 0).

O Rio Verde enfrenta o Itumbiara nesta quarta-feira (24), em casa, na sequência do Estadual. Na partida, quem comandará o clube é o auxiliar Marcos Esteves.