Esporte Líder da temporada da Stock Car, Daniel Serra fica com a pole em Goiânia Piloto paulista supera concorrente direto, Felipe Fraga, para sair na frente na prova deste domingo

Após um grande duelo no treino classificatório, Daniel Serra ficou com a pole position, neste sábado, na etapa de Goiânia da Stock Car. Ele fez a sua melhor volta em 1min31s726, superando Felipe Fraga, segundo colocado com 1min31s752. Os dois brigam pelo título da temporada de 2018. Os treinos classificatórios foram marcados por forte chuva na capital goiana. "A previs...