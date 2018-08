Esporte Líder da Stock Car, Daniel Serra é o pole da Corrida do Milhão; Massa sai em 28º A corrida está marcada para este domingo, às 11h30

Líder da temporada de 2018 na Stock Car e vencedor da etapa do ano passado, Daniel Serra conquistou neste sábado (4) a pole para Corrida do Milhão, que será disputada neste domingo no autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Com o tempo de 47s582 em sua volta mais rápida, ficou na frente de Rubens Barrichello, que fez 47s864. Convidado para esta etapa, Felipe Massa sofreu n...