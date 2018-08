Esporte Líder, Crac recebe o Goiânia para tentar manter status na Segundona

O Campeonato Goiano da Divisão de Acesso chega neste domingo à 9ª rodada. Serão cinco duelos nesta tarde, mas o mais esperado é encontro entre o líder, Crac, com 19 pontos, e o Goiânia, 3º colocado, 17 pontos. As duas equipes duelam às 16 horas no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Outro duelo da rodada que também promete ser um bom jogo é entre Goianésia,...