Líder conquista 1º lugar no grid

A rodada dupla que marca a 11ª etapa da temporada da Stock Car, no autódromo de Goiânia, tem início previsto para às 13 horas - a largada da segunda corrida está programada para às 14h10. Pela quarta vez no ano, Daniel Serra larga na frente. O piloto foi o último dos seis pilotos classificados no Q3 a ir para a pista e marcou 1min24s270, desbancando por 65 milésimo...