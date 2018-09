Esporte Líder é rival do Vila Nova em início de sequência decisiva Diante do Fortaleza, Tigre, que está invicto há 7 jogos, pode voltar ao G4 e se inserir na briga pelo título

Após a 5ª rodada da Série B, o Vila Nova passou o bastão da liderança do campeonato para o Fortaleza. O Tigre chegou a ver de muito longe o Leão cearense, mas nesta sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, o time goiano tem a oportunidade de colar no líder do campeonato e abrir caminho para sonhar com objetivos maiores. O início do time goiano na Série B f...