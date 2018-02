Léo Sena completa marca centenária contra o Anápolis

O Anápolis é o adversário do Goiás nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Para o meia Léo Sena, o Galo é bem mais que um oponente. É o time no qual ele fez o único gol na carreira como profissional, jogou a primeira final, ganhou o primeiro título e que, hoje, estará do outro lado na partida em que completará 100 jogos pelo Goiás. “É ...