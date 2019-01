Esporte Léo Lima é regularizado, mas passa por recuperação

O registro do meia Léo Lima foi divulgado nesta quinta-feira (17) no Boletim Interno Diário (BID) da CBF. Assim, o jogador terá condições de jogo pela Anapolina. Apesar disso, a principal contratação da Rubra não deve estrear no domingo (20), diante do Grêmio Anápolis, na primeira partida do Goianão. Tudo por conta de uma lesão que o tirou de boa parte da pré-temporad...