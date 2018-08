Esporte Léo Itaperuna chega ao Vila Nova com intenção de recuperar bom futebol O atacante foi regularizado na segunda-feira (13) e já está a disposição para a partida da sexta-feira (17), contra o CRB

Precisando melhorar os números ofensivos do time na Série B, o Vila Nova apresentou nesta terça-feira (14) o atacante Léo Itaperuna, de 29 anos, que chega para um setor que marcou apenas 17 gols, em 20 partidas na Segundona. Mesmo sem balançar as redes pelo Paraná, último clube, o jogador promete muita disposição para vestir a camisa do Vila. "O Vila é um t...