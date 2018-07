Esporte Kompany prega cautela contra o Brasil e avisa: 'Para nós é como uma final' "Vamos atacar, ser fiéis a nosso jogo. Jamais seremos camicases", disse o zagueiro de 32 anos, que ainda frisou o equilíbrio da seleção brasileira

O zagueiro Vincent Kompany, um dos jogadores mais experientes da seleção da Bélgica, afirmou nesta quarta-feira (4) que sua equipe não será "camicase" diante do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo. O defensor de 32 anos disse que o time será fiel ao seu estilo de jogo, mas que não vai descuidar da marcação no jogo de sexta-feira às 15 horas (Brasília). "Vamos atacar...