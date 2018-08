Esporte Klopp confirma que Alisson estreará pelo Liverpool contra o Napoli em amistoso O goleiro brasileiro custou 72,5 milhões de euros aos cofres da equipe inglesa

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta quarta-feira (1) que o brasileiro Alisson fará a sua estreia com a camisa do Liverpool em amistoso diante do Napoli, no sábado, em Dublin, na Irlanda, em confronto que faz parte da preparação dos dois clubes para a temporada 2018/2019 do futebol europeu. Oficializado como reforço do clube inglês no último dia 19 de julho ap...