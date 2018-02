Klever avalia primeiras intervenções de Tencati

Claudio Tencati assume nesta quinta-feira o comando técnico do Atlético. O treinador, de 44 anos, esteve nesta quarta-feira no Estádio Olímpico e não se limitou a assistir ao confronto entre Atlético e Anápolis - 0 a 0, pela 5ª rodada. Ele esteve no vestiário antes e no intervalo da partida.

Além disso, Tencati também participou da preleção. "Ele (Tencati) já chegou com o objetivo de vencer. Ele já deu uma mexida com a gente, no nosso emocional. Percebemos que é um cara vencedor. Isso vai agregar ainda mais para que a gente possa sair dessa situação", revelou o goleiro Klever.

Com apenas 3 pontos, ocupando a lanterna do Grupo A, com 20% de aproveitamento, o Dragão ainda não venceu no Estadual. "É difícil falar o porquê. O pessoal se esforça, batalha, mas o resultado não vem acontecendo. Temos de virar a página para voltar a vencer", comentou Klever.

O goleiro não quis polemizar a respeito da mudança do jogo do Atlético, pela 6ª rodada, em que o rubro-negro encara o Grêmio Anápolis, fora de casa. A partida passou de sábado para domingo, com isso, diminuindo o intervalo para o confronto contra o Altos (PI), pela 1ª fase da Copa do Brasil, na quarta-feira. "Quanto mais tempo de recuperação, melhor. Agora não adianta reclamar. Temos de mostrar, vencer em campo e trazer a torcida para o nosso lado. Com a vitória isso muda."