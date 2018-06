Esporte Kimmich rejeita comparação com ex-titular da Alemanha: 'Não sou o segundo Lahm' Lateral-direito deu entrevista coletiva em Moscou nesta sexta-feira (15)

Lateral-direito titular da seleção alemã, Joshua Kimmich quer afastar as comparações entre Philipp Lahm e ele. O jogador do Bayern de Munique disse que ainda é muito inexperiente para poder atuar no nível do ex-jogador, que ocupou a posição durante a conquista do título mundial da Alemanha em 2014. "Lahm dominava a função e era um líder absoluto. Eu tenho 23 ano...