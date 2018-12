Esporte Kiko Araújo será o técnico do Iporá Lobo Guará contrata ex-goleiro de Goiás e Vila Nova para dirigir a equipe no Estadual

Com boas campanhas em suas duas participações na elite do Campeonato Goiano (2017 e 2018), o Iporá anunciou o ex-goleiro Kiko Araújo, de 43 anos, como seu técnico para a edição 2019 do Estadual. Como goleiro Kiko teve passagens por Goiás e Vila Nova. Como treinador, consolidou sua carreira no futebol do Mato Grosso, dirigindo o Araguaia e o União Rondonópolis. Ele ta...