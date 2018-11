Esporte Khachanov surpreende, bate Djokovic e fatura título do Masters de Paris O tenista de 22 anos venceu pelo placar de 2 sets a 0, com placar de 7/5 e 6/4, em 1h37min

Em uma semana de muito brilho e grandes vitórias, o russo Karen Khachanov selou sua campanha no Masters 1000 de Paris com o título, o maior de sua carreira até agora. Na final deste domingo, o tenista de 22 anos derrubou ninguém menos que o sérvio Novak Djokovic, que retomará o topo do ranking na segunda-feira, num consistente triunfo pelo placar de 2 sets a 0, com p...